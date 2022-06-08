Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID

Фармацевтическая компания усовершенствовала свою вакцину, и ее применение, согласно результатам исследования, повышает количество антител в восемь раз.

Новая экспериментальная вакцина COVID-19 от компании Moderna сочетает в себе оригинальную прививку и дополнительную защиту от штамма Omicron.

Компания заявила, что прививка показала хорошие результаты и подтвердила свою эффективность.

Производители вакцины от коронавируса рассматривают вопрос об обновленных бустерах, которые могут предложить осенью, чтобы лучше защитить людей от возможных всплесков коронавируса.

Согласно предварительным результатам исследования компанией Moderna, у людей, получивших комбинированную прививку, в восемь раз повысилось количество антител для борьбы с вирусом и способных противостоять мутировавшему штамму Omicron.

Ранее «Курсор» писал, что россия обвинила Pfizer и Moderna в создании биологического оружия. Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил россии Игорь Кириллов заявляет, что США выделяли средства фармацевтическим компаниям на разработку биологического оружия в Украине.

Также мы передавали статистику коронавируса в Израиле: число случаев инфицирования снова начинает расти.

Напомним, Минздрав будет рекомендовать израильтянам носить маски на фоне новой вспышки COVID-19. В правительстве, вероятнее всего, уже в ближайшее время порекомендуют гражданам из групп риска надевать маски в помещениях на фоне того, что в Израиле растет заболеваемость коронавирусом.