На Кипре обнаружен новый вариант коронавируса Дельтакрон

Новый вариант имеет тот же генетический фон, что и вариант Дельта, однако в нем обнаружены еще 10 мутаций от варианта Омикрон.

Новый вариант коронавируса, получивший название «Дельтакрон», был обнаружен на Кипре.

Этот вариант имеет схожий генетический фон с вариантом Дельта, а также некоторые мутации из мутации Омикрон, объяснил доктор Леондиос Кострикис, руководитель лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии в Университете Кипра.

В общей сложности, 10 мутаций из Омикрон были обнаружены в 25 образцах, взятых на Кипре. 11 образцов были получены от людей, госпитализированных из-за вируса, а 14 — от населения в целом.

Кострикис предположил, что тот факт, что частота мутации среди госпитализированных пациентов была выше, может указывать на корреляцию между новым вариантом и госпитализациями.

Министр здравоохранения Кипра Михалис Хаджипанделас заявил в субботу, что новый вариант не является поводом для беспокойства в настоящее время, и выразил гордость за ученых страны за открытие нового варианта.

«Новаторские исследования и выводы команды доктора Кострикиса заставляют нас гордиться нашими учеными, поскольку эти исследования выводят Кипр на международную карту, когда речь идет о вопросах здравоохранения», — сказал Хаджипанделас.

Курсор ранее писал, что в ВОЗ назвали причину появления новых штаммов коронавируса. Ученые из Всемирной организации здравоохранения заявили, что причиной появления новых штаммов коронавируса может быть слишком медленная вакцинация. Они заявили, что буквально все варианты COVID-19 могут привести к госпитализации пациента и даже смертельному исходу.

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