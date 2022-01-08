Ученые рассказали, чем опасно бессимптомное течение коронавируса

По словам экспертов, COVID-19 оставляет свой след в организме независимо от тяжести течения.

Ученые из Германии заявили, что бессимптомное течение коронавируса еще не означает, что он никак не влияет на организм. По словам экспертов, внутренние органы человека все равно страдают.

Об этом сообщает журнал European Heart Journal.

По словам ученых, у людей, которые болели даже легкой формой коронавируса затем наблюдались проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также с легкими. Кроме того, после коронавируса в любой форме страдают почки, повышается риск возникновения тромбов в венах нижних конечностей.

По словам экспертов, есть особая важность в том, что медики и ученые получают данные о всех тонкостях течения коронавируса у разных пациентов. Особенно на фоне распространения нового штамма.

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