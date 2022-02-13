Названы категории людей, которым не стоит делать прививку от COVID-19

Ученые из Италии считают, что пожилой возраст, сердечно-сосудистые заболевания, слабоумие и рак значительно повышают риск смерти после вакцинации от коронавируса.

Пожилые люди с многочисленными сопутствующими заболеваниями могут умереть после вакцинации COVID-19. Так утверждают ученые из Итальянского национального института здравоохранения.

Они проанализировали данные о коронавирусе с 1 февраля по 5 октября 2021 года. За этот период от осложнений COVID-19 умерло 38 тысяч человек, 33 тысячи из которых не были привиты.

Сердечно-сосудистые заболевания, слабоумие и рак повышают риск смерти. Средний возраст умерших вакцинированных составил 85 лет. Однако даже у привитых пожилых людей вероятность выздороветь, чем у тех, кто не был привит.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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