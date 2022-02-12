Ученые рассказали о новой фазе COVID-19 в мире

Исследователи из Респираторного института в Кливленде считают, что пандемическая опасность в будущем человечеству не грозит. Это связано как раз с тем, что болезнь перейдет из фазы пандемии в эндемическую.

Ученый из Респираторного института в Кливлендской клинике Раед Двейк заявил, что коронавирус в скором времени перейдет в фазу эндемии. Эта фаза представляет собой волну заражений, которые происходят на ограниченной территории. В качестве примера, они привели вспышку лихорадки Эбола в нескольких штатах в 2014 году.

Дрейк также сообщил о том, что со временем коронавирус вернется в свою исходную фазу. Он уверен, что вирус будет постоянно присутствовать в определенной части мира или в определенной популяции. Такую ситуацию, по словам ученого, можно контролировать.

Кроме того, будущие волны заболеваемости не будут настолько разрушительными, как волны Дельты или Омикрона. Все дело в том, что у населения большинства стран уровень иммунитета от коронавируса очень высокий.

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