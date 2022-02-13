Названы напитки, которые лучше не пить при коронавирусе

Врач-диетолог считает, что во время болезни коронавирусом стоит отказаться от кофе, а также от любых напитков и продуктов, в которых содержится сахар.

При коронавирусе нужно много пить, чтобы избежать обезвоживания, однако не все напитки подойдут для этого. Об этом ей сообщила диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, не рекомендуется пить слишком много кофе во время болезни. Рекомендуется высыпаться, так как сон является одним из важнейших элементов восстановления. Кроме того, кофеин может усугубить обезвоживание, чего следует избегать при высоких температурах.

Диетологи также посоветовали больным коронавирусом отказаться от употребления сахара во время болезни. Кроме того, лучше отдать предпочтение морепродуктам, овощам, фруктам и молочным продуктам, а не переработанному мясу. А самая лучшая жидкость — это чистая питьевая вода.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

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