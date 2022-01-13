Носитель Омикрона может заразить до 100 человек одновременно — иммунолог

Новый штамм коронавируса «омикрон» может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет. Такое мнение в четверг 13 января выразил иммунолог Владимир Болибок, сообщает ТАСС.

— Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу, — сказал Болибок.

По мнению иммунолога, по заразности Омикрон превзошел корь, которая до сих пор считалась самым заразным заболеванием. Этот факт делает новый вариант ковида более опасным, чем предыдущие. Несмотря на то, что Омикрон реже укладывает людей на больничную койку, он может в кратсайшие сроки распространится на большой территории.

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