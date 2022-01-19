Омикрон — не конец: в ВОЗ рассказали о новых смертоносных штаммах

В ходе брифинга гендир ВОЗ отметил, что после глобального распространения и вытеснения омикроном предыдущих штаммов на его место может прийти новая мутация, передает Спутник.
«Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения омикрона во всем мире, вероятно, появятся новые варианты», — заявил Гебрейесус.
Глава ВОЗ напомнил, что новая мутация также вызывает огромное количество госпитализаций и иногда заканчивается летальными исходами.
Ранее редакция Курсора сообщала, что гендиректор Pfizer предупредил, что коронавирус будет в мире еще много лет. Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирус будет циркулировать в природе еще продолжительное время. Речь идет о многолетнем сроке.
Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, как коронавирус поражает почки. Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах выяснили, что коронавирус, попадая в почки, провоцирует появление рубцов.
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