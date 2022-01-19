Омикрон — не конец: в ВОЗ рассказали о новых смертоносных штаммах

Глава ВОЗ напомнил, что новая мутация также вызывает огромное количество госпитализаций и иногда заканчивается летальными исходами.

Ранее редакция Курсора сообщала, что гендиректор Pfizer предупредил, что коронавирус будет в мире еще много лет. Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирус будет циркулировать в природе еще продолжительное время. Речь идет о многолетнем сроке.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, как коронавирус поражает почки. Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах выяснили, что коронавирус, попадая в почки, провоцирует появление рубцов.