Омикрон — не конец: в ВОЗ рассказали о новых смертоносных штаммах

14:02, Сегодня
Коронавирус, Мировые новости
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Пандемия коронавируса
Фото: pixabay.com

Повсеместное распространение новой мутации COVID-19 вызывает все больше тревоги.

Вариант коронавирусной инфекции Омикрон не будет последней разновидностью ковида. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В ходе брифинга гендир ВОЗ отметил, что после глобального распространения и вытеснения омикроном предыдущих штаммов на его место может прийти новая мутация, передает Спутник.

«Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения омикрона во всем мире, вероятно, появятся новые варианты», — заявил Гебрейесус.

Отдельно представитель здравоохранения подчеркнул важность отслеживания и оценки ситуации с новыми вариантами вируса.
Также он добавил, что хоть заражение омикроном в среднем протекает не так тяжело, как у предшествующих штаммов, называть вызванное им заболевание легким однозначно нельзя.

Глава ВОЗ напомнил, что новая мутация также вызывает огромное количество госпитализаций и иногда заканчивается летальными исходами.

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Автор материала:
Тали Малкина
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