ООН: СOVID-19 стал причиной роста употребления наркотиков в мире

Как отмечается, в 2020 году производство кокаина достигло рекордного уровня, также данные об изъятии за 2021 год свидетельствуют о выходе за пределы двух основных рынков – Северной Америки и Европы – в Африку и Азию.

Организация Объединенных Наций заявила, что изоляция из-за COVID-19 и легализация привели к росту регулярного употребления каннабиса, что повышает риск депрессии и самоубийств.

В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности говорится, что каннабис уже давно является самым распространенным наркотиком в мире, его потребление растет, а содержание тетрагидроканнабинола (ТГК) становится все более высоким.

«Периоды изоляции во время пандемии COVID-19 способствовали росту потребления каннабиса в 2020 году. Увеличилась доля людей с психическими расстройствами и самоубийств, связанных с регулярным употреблением каннабиса», — говорится в докладе.

Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Кроме этого, израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.