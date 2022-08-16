Первая леди США Джилл Байден сдала положительный тест на COVID-19

Во вторник у президента Джо Байдена тест на антиген COVID-19 оказался отрицательным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в Твиттере.

Первая леди США Джилл Байден сдала анализ на COVID-19 после появления симптомов простуды поздно вечером в понедельник, сообщила во вторник ее директор по коммуникациям Элизабет Александр.

По словам пресс-секретаря, после отрицательного теста, проведенного ранее в понедельник в рамках регулярного тестирования, более поздний тест ПЦР, взятый после появления симптомов, оказался положительным.

Поскольку президент Байден считается близким контактом первой леди в соответствии с рекомендациями CDC, он будет носить маску в течение 10 дней, находясь в помещении и в непосредственной близости от других людей, сказала Жан-Пьер.

«Мы также увеличим частоту тестирования президента и сообщим о результатах», — сказала она.