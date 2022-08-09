Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Об этом сообщает Axios.

На церемонии Байден заявил, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО укрепит глобальную мировую безопасность и позволит совместно противостоять современным вызовам.

По его словам, в момент, когда путинская россия* разрушила мир и безопасность в Европе, когда «автократы бросают вызов самим основам правового порядка, сила трансатлантического альянса и приверженность Америки НАТО важнее, чем когда-либо».

Отметим, для завершения процедуры все 30 стран-участниц НАТО должны ратифицировать протоколы о присоединении. Процесс может занять месяцы. При этом «заморозить» вступление Швеции и Финляндии в НАТО все еще может Турция. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган посетовал, что скандинавские страны не демонстрируют хороших результатов в выполнении соглашения, которое заключается в отказе от поддержки сторонников «Рабочей партии Курдистана» и других пунктах.

Курсор рассказывал также, что НАТО вступит в войну с россией только в том случае, если рф нападет на одну из стран Альянса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!