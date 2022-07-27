Pfizer начала разработку вакцины против подвариантов «Омикрона»

В американской компании Pfizer заявили, что начали промежуточное исследование вакцины, направленной на защиту от подвариантов штамма коронавируса «Омикрон».

Во всем мире продолжают фиксировать новые вспышки коронавирусной инфекции, и в ряде стран доминирующими являются подвиды штамма «Омирон» BA.4 и BA.5. Американская фармацевтическая компания Pfizer вместе с немецким партнером BioNTech начали промежуточные исследования модифицированной вакцины против мутировавших вариантов вируса.

Об этом сообщает издание Reuters.

Новая вакцина будет направлена на защиту как от оригинального «Омикрона», так и от его новых подвариантов, которые более устойчивы к ранее созданным прививкам. Сейчас вакцина находится на стадии первоначального исследования, чтобы собрать больше данных.

Согласно данным экспертов, новые подварианты «Омикрона» составляют почти 95% циркулирующих вариантов коронавируса на территории США за последнюю неделю. В связи с этим медики сосредоточили усилия на производстве вакцины, направленной на защиту от BA.4 и BA.5 в осеннем сезоне.

«Курсор» писал ранее, что в исследовании ученых говорится, что новый коронавирус манипулирует клетками для репликации. Исследователи говорят, что открытие может помочь в разработке методов лечения COVID-19.

Еще мы писали, что исследователи обнаружили, что добавки с витамином D улучшают иммунную функцию у пациентов с COVID-19, поэтому его рекомендуют употреблять как больным, так и здоровым людям.