Как добавки витамина D влияют на COVID-19: результаты исследования

Исследователи в ходе эксперимента выяснили, что у пациентов с дефицитом витамина D вероятность смерти от COVID-19 была на 50% выше.

Исследователи из Израиля и россии* обнаружили, что добавки с витамином D улучшают иммунную функцию у пациентов с COVID-19, поэтому его рекомендуют употреблять как больным, так и здоровым людям.

Об этом сообщает издание Jpost.

Ученые обнаружили, что вероятность смерти у пациентов с COVID, у которых был дефицит витамина D была выше 50%, в то время как эта вероятность снизилась до 5% у пациентов с хорошим уровнем витамина в организме.

Исследователи отметили, что тело использует витамин D для поглощения минералов, таких как кальций и фосфор. Он не только укрепляет зубы и кости, но также приносит пользу мышцам, нервам и иммунной системе.

Подобно витаминам А, Е и К, это жирорастворимый витамин, который сохраняется в организме в течение длительного времени, в отличие от витамина С, быстро вымывающегося из организма.

Витамин D можно получить из яичных желтков, жирной рыбы, такой как лосось, сардины, сельдь, а также говяжьей печени, злаков, йогурта и апельсинового сока.

Большое количество систематических обзоров и метаанализов показали, что пациенты с низким уровнем витамина D более склонны к заражению COVID-19, а также они имеют худший прогноз заболевания и более высокий уровень смертности.

«Тем не менее, продолжается дискуссия по поводу того, вызван ли низкий уровень витамина D инфекцией или его дефицит негативно влияет на иммунное заболевание» — подчеркнули ученые.

В любом случае добавление витамина D пациентам с COVID-19 улучшило их иммунную функцию, в основном за счет увеличения процентного содержания лимфоцитов в крови.

«Курсор» писал ранее, что ученые создают антитела к COVID-19 из яиц.

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