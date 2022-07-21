Ученые выяснили, как коронавирус распространяется по организму

Новое исследование, опубликованное в рецензируемом журнале, показывает, что вирусные и человеческие белки взаимодействуют, вызывая миграцию белков из ядра в цитоплазму.

В новом исследовании говорится, что новый коронавирус манипулирует клетками для репликации. Исследователи говорят, что открытие может помочь в разработке методов лечения COVID-19.

Результаты, опубликованные в рецензируемом журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, описывают работу ученых из Университета штата Кампинас (UNICAMP) и Университета Сан-Паулу (USP) в Бразилии.

Исследователи использовали препарат для ингибирования взаимодействия между молекулами, при этом снижая репликацию вируса на 15-20%.

Затем команда использовала ряд методов in vitro, чтобы исследовать, как присутствие вирусного белка М в организме заставляет PCNA, белок, участвующий в репарации ДНК, мигрировать из ядра клетки, где он обычно находится, в цитоплазму (клеточная область, содержащая органеллы, ответственные за важные функции клетки).

По мнению ученых, эта миграция показывает, что вирусные и человеческие белки взаимодействуют, вызывая миграцию белков из ядра в цитоплазму. В клетках, обработанных как специфичным соединением для PCNA, так и другим соединением, которое ингибирует миграцию различных белков, включая PCNA, репликация вируса снизилась на 15-20% по сравнению с необработанными клетками.

Чтобы подтвердить выводы, ученые изучили образцы легочной ткани, полученные во время вскрытия умерших пациентов с COVID-19. Экспрессия PCNA оказалась выше нормы в этих образцах, как и экспрессия белка gamaH2AX, маркера повреждения ДНК.

Фернандо Морейра Симабуко, ведущий исследователь исследования и профессор UNICAMP, заявил: «Человеческий белок, известный как PCNA [ядерный антиген пролиферирующих клеток], взаимодействует с белком M [матриксом] SARS-CoV-2, одной из молекул, которые составляют мембрану вируса и придают ему форму. Само открытие показывает один из способов, которыми патоген манипулирует клеточной функцией для продолжения своего жизненного цикла».

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