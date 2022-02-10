Почти треть израильтян вылечились от COVID-19

Данные министерства здравоохранения в четверг показали, что почти каждый третий израильтянин вылечился от коронавируса с начала пандемии.

По данным министерства, 3 002 943 израильтянина из примерно 9,4 миллиона выздоровели от COVID-19. Более 1,65 миллиона человек заразились COVID-19 за первые семь недель с начала волны штамма Омикрон в Израиле.

Об этом сообщает Haaretz.

Общая тенденция к снижению показателей коронавируса в Израиле продолжается: в четверг министерство зарегистрировало 36 835 новых случаев по сравнению с 37 559 в предыдущий день. Кроме того, число пациентов в тяжелом состоянии снижается четыре дня подряд и по состоянию на четверг составляет 1123 человека. Из 1123 пациентов 344 находятся в критическом состоянии, 274 находятся на искусственной вентиляции легких.

Число R в стране, или число людей, которых заражает каждый носитель COVID-19, достигло еще одного минимума. Число, которое представляет собой средний уровень заражения десятью днями ранее, в настоящее время составляет 0,77. Любое число больше единицы означает, что пандемия распространяется в стране, однако число меньше единицы, по сути, означает, что пандемия сокращается.

По состоянию на четверг в Израиле от COVID-19 скончались 9370 человек. Ранее на этой неделе министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц обрушился с критикой на непривитых израильтян, заявив, что многие из тех, кто находится в тяжелом состоянии, «навлекли это на себя», не получив четвертую прививку вакцины или отказавшись от таблетки для лечения COVID-19.

«Наши больницы переполнены, и большая часть из них — это люди, которые не вакцинированы или не принимали противозачаточные таблетки», — сказал Горовиц после посещения отделения COVID-19 в одной из больниц Иерусалима, где он сказал, что «подавляющее большинство» пациентов не были полностью вакцинированы.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что врачи рассказали в чем опасность Омикрона для детей.

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