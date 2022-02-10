COVID-19 в Израиле 10 февраля: 36 835 новых случаев заражения

Министерство здравоохранения опубликовало свежую статистику по уровню заражения вирусом COVID-19 в Израиле. Сообщается о почти 37 тысячах новых случаях инфицирования.

Согласно утреннему обновлению Министерства здравоохранения в четверг, в Израиле за последние сутки было зарегистрировано 36 835 новых случаев заболевания вирусом COVID-19, при этом 1 123 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Из госпитализированных 274 пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

Известно, что всего с начала вспышки умерло 9 730 израильтян.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые изобрели новую форму вакцины от COVID-19 в виде назального спрея.

Согласно предполагаемой стратегии вакцинации, в которой используется инъекция мРНК-коронавирусной вакцины и специальный назальный спрей, такой подход создает дополнительную иммунную защиту в дыхательных путях.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.