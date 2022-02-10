Врачи рассказали в чем опасность Омикрона для детей

Штамм Омикрон продолжает стремительно распространяться по миру. Рост инфицирования наблюдается практически в каждой стране и врачи обеспокоены последствиями инфекции.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Учитывая скорость распространения, дети быстро заражаются этим штаммом.

Интеренсо то, что предыдущие штаммы не были настолько заразными для детей, в отличии от Омикрона.

Одной из причин является то, что дети ранее не болели коронавирусом так как взрослые, от чего у них не сформировался иммунитет, а также потому что большинство детей не вакцинированы.

Врачи относят насморк, боль в горле, чихание и повышение температуры к главным симптомам Омикрона.

Однако при тяжелом течении болезни у детей могут образоваться непредсказуемые последствия.

Медики считают, что штамм Омикрон для детей чреват тем, что может поразить легкие и может провоцировать развитие пневмонии. Также под угрозой сердце и нервная система.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые изобрели новую форму вакцины от COVID-19 в виде назального спрея.

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