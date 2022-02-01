Подштамм Омикрона оказался более заразным — исследование

Израильский эксперт сообщит министрам, что потомок штамма Омикрон, обнаруженный в более чем 50 странах, включая Израиль, может быть в 1,5 раза более заразным, чем исходный штамм.

Профессор Эран Сегал из Института Вейцмана, главный правительственный советник по пандемии, представит данные о штамме на заседании кабинета министров по коронавирусу.

Об этом сообщает Times of Israel.

Хотя новый штамм BA.2 оказался очень заразным, первоначальные признаки указывают на то, что он не вызывал более серьезных заболеваний, чем исходный штамм Омикрон.

«Кажется, он более заразен, даже более, чем Омикрон, однако похоже, что он не вызывает более серьезных заболеваний, чем оригинальный Омикрон», — сказал Сигал. Он также отметил, что штамм BA.2 стал доминирующим в Дании, где он вызывает рост числа инфекций, как раз в тот момент, когда страна начала выходить из всплеска.

Сигал сказал, что он ожидает, что к концу текущей волны в Израиле будет инфицировано 4,5 миллиона человек, что составляет почти половину страны, и что, по его мнению, инфекции от исходного штамма Омикрон BA.1 обеспечат защиту от штамма BA.2.

«Хотя мы находимся после пика заболевания, вероятность заражения все еще высока, и нам нужно быть осторожными», — сказал Сигал. «Однако мы можем быть оптимистичны, поскольку наблюдаем снижение числа инфекций».

Исследование, проведенное в Дании, опубликованное в понедельник, показало, что люди, инфицированные BA.2, имеют на 33% больше шансов заразить других по сравнению с BA.1, который уже считался более заразным, чем Дельта и более ранние штаммы.

«Мы пришли к выводу, что Омикрон BA.2 по своей природе значительно более заразен, чем BA.1, и что он также обладает свойствами уклонения от иммунитета, которые еще больше снижают защитный эффект вакцинации против инфекции», — сказали исследователи.

Исследование еще не было рецензировано и проводилось исследователями из Statens Serum Institut (SSI), Копенгагенского университета, Статистического управления Дании и Датского технического университета.

«Если вы подверглись воздействию Омикрон BA.2, у вас есть 39% вероятность заражения в течение семи дней. Если вместо этого вы подверглись воздействию BA.1, вероятность составляет 29%», — сказал ведущий автор исследования Фредерик Плеснер.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Беннет: У Израиля впереди трудные 10-14 дней в битве с Омикроном.

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