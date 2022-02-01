Эксперты рассказали, как правильно защитить себя от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения выпустили рекомендации по поводу того, как правильно использовать средства индивидуальной защиты от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации, в которых сказано, что использовать постоянно одноразовые перчатки для защиты от коронавируса – не стоит. Исключением могут быть лишь те случаи, когда человек контактирует с биологическими жидкостями другого человека или же находится в закрытом помещении, в котором можно заразиться.

Об этом рассказала во время брифинга офицер департамента воды, гигиены и здравоохранения Всемирной организации здравоохранения Мэгги Монтгомери.

По ее словам, перчатки нужно использовать лишь при специальных условиях. Например, ВОЗ не рекомендует использовать перчатки, если во время процесса вакцинации.

Эксперты из организации уверены, что будет куда лучшим шагом чаще мыть руки и следить за тем, чтобы всегда с собой были средства дезинфекции.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые назвали главные признаки «скрытого Омикрона».

Кроме того, напомним, что врач рассказал о необычном симптоме после Омикрона.

Еще мы писали, что медики назвали категорию людей, которые переносят штамм Омикрон тяжелее всех.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.