Беннет: У Израиля впереди трудные 10-14 дней в битве с Омикроном

Беннет заявил, что правительство Израиля делает все для того, чтобы экономика страны оставалась открытой и что подход властей к противодействую Омикрону «рациональный и взвешенный».

В то время как министры кабинета по коронавирусу собираются для обсуждения состояния волны «Омикрон«, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль находится «на пике битвы» против этого варианта.

Об этом пишет Times of Israel.

«Впереди у нас еще трудные 10-14 дней», — добавляет он.

«Наш подход — рациональный и взвешенный, основанный на фактах и цифрах», — говорит он. «Мы постоянно боремся за то, чтобы экономика оставалась открытой и все функционировало».

По его словам, было установлено, что вакцины дают детям надежную защиту от детского воспалительного мультисистемного синдрома (PIMS) — редкого заболевания, которое проявляется после выздоровления и может стать причиной госпитализации и смерти. В некоторых странах во время волны Омикрон наблюдался рост числа случаев PIMS.

Он добавил, что правительство «поможет предприятиям, которые сильно пострадали от этой волны». Детали еще обсуждаются и будут решены. Мы никого не оставим без внимания».

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Кроме того, кабинет министров Израиля по коронавирусу рассмотрит вопрос об отмене Green Pass. Кабинет министров Израиля по коронавирусу соберется во вторник, чтобы обсудить планы по отмене некоторых ограничений на общественную деятельность, включая возможное прекращение действия системы «Green Pass».

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