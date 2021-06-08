Полностью привиты от COVID уже 152 тысячи украинцев

10:25, Сегодня
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Вакцина от коронавируса
Фото: Chen Leopold / FLASH90

Число вакцинированных граждан увеличивается с каждым днем, однако по темпам Украина существенно отстает от других европейских стран.

За минувшие сутки украинские медики в различных регионах страны сделали 48 161 вакцинацию от коронавируса, что почти вдвое больше показателей днем ранее. Эксперты уверяют, что нехватки вакцин не испытывают ни в одном из регионов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Стоит отметить также, что в первый рабочий день число обращений к врачам, в том числе и по вопросу вакцинации, существенно возрастает, тогда как на выходных украинцы посещают больницы и клиники в разы реже.

Сейчас суммарно на территории страны хотя бы одну  дозу вакцины уже получили получили более 1,28 миллиона жителей страны, еще более 152,14  тысяч н полностью иммунизированы.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.

Автор материала:
Тали Малкина

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