Полностью привиты от COVID уже 152 тысячи украинцев

Число вакцинированных граждан увеличивается с каждым днем, однако по темпам Украина существенно отстает от других европейских стран.

За минувшие сутки украинские медики в различных регионах страны сделали 48 161 вакцинацию от коронавируса, что почти вдвое больше показателей днем ранее. Эксперты уверяют, что нехватки вакцин не испытывают ни в одном из регионов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Стоит отметить также, что в первый рабочий день число обращений к врачам, в том числе и по вопросу вакцинации, существенно возрастает, тогда как на выходных украинцы посещают больницы и клиники в разы реже.

Сейчас суммарно на территории страны хотя бы одну дозу вакцины уже получили получили более 1,28 миллиона жителей страны, еще более 152,14 тысяч н полностью иммунизированы.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.