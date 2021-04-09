Премьер-министра Норвегии оштрафовали за нарушение правил коронавируса

В конце февраля Эрна Сольберг организовала празднование 60-летия, на котором присутствовало 13 человек.

Полиция Норвегии заявила, что оштрафовала премьер-министра за нарушение карантинных ограничений во время ее дня рождения в начале этого года.

Об этом пишет INDEPENDENT.

В конце февраля премьер-министр Эрна Сольберг организовала празднование 60-летия, на котором присутствовало 13 человек, нарушив запрет ее собственного правительства на проведение собраний более 10 человек.

С тех пор она извинилась за свои действия, заявив, что ей «очень грустно из-за случившегося».

Она была оштрафована на 20 000 норвежских крон, сообщил на пресс-конференции в пятницу начальник полиции Оле Саэруд.

Полиция предположила, что в данном случае правила соблюдаются особенно строго, «чтобы поддержать доверие общества» к власти.

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