Производители лекарств осудили отказ от патента на вакцины против коронавируса

Производители вакцин считают, что отказ от оформления патентов на вакцины может стать причиной медленного реагирования на будущие пандемии.

Фармацевтические компании, которые производят лекарства, раскритиковали решение четырех стран Всемирной торговой организации об отказе оформлять патенты для вакцин COVID-19, заявив, что это может подорвать способность отрасли реагировать на кризисы здравоохранения в будущем.

Соединенные Штаты, Европейский Союз, Индия и Южная Африка достигли во вторник консенсуса по ключевым элементам давно напрашивающегося исключения для вакцин COVID-19.

«Биофармацевтические компании подтверждают свою позицию, что ослабление патентов сейчас, когда широко признано, что больше нет ограничений на поставки вакцин COVID-19, посылает неправильный сигнал», — сказал Томас Куени, генеральный директор Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA).

В своем заявлении Куэни сказал, что предложения равносильны «политическому позерству, которое в лучшем случае отвлекает внимание, а в худшем — создает неопределенность, которая может подорвать способность инноваций реагировать на нынешние и будущие пандемии».

По информации «Курсора» в Израиле обнаружен новый комбо-штамм COVID-19 Дельтакрон. В понедельник вечером стало известно, что новый штамм был обнаружен в Израиле.

«Курсор» писал ранее, что Беннет встретится с представителями здравоохранения из-за роста случаев Covid-19. Премьер-министр Нафтали Беннет проведет встречу с высшими должностными лицами здравоохранения в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19 «в нескольких местах по всему миру».