Производители лекарств осудили отказ от патента на вакцины против коронавируса

Фармацевтические компании, которые производят лекарства, раскритиковали решение четырех стран Всемирной торговой организации об отказе оформлять патенты для вакцин COVID-19, заявив, что это может подорвать способность отрасли реагировать на кризисы здравоохранения в будущем.
Соединенные Штаты, Европейский Союз, Индия и Южная Африка достигли во вторник консенсуса по ключевым элементам давно напрашивающегося исключения для вакцин COVID-19.
«Биофармацевтические компании подтверждают свою позицию, что ослабление патентов сейчас, когда широко признано, что больше нет ограничений на поставки вакцин COVID-19, посылает неправильный сигнал», — сказал Томас Куени, генеральный директор Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA).
В своем заявлении Куэни сказал, что предложения равносильны «политическому позерству, которое в лучшем случае отвлекает внимание, а в худшем — создает неопределенность, которая может подорвать способность инноваций реагировать на нынешние и будущие пандемии».
По информации «Курсора» в Израиле обнаружен новый комбо-штамм COVID-19 Дельтакрон. В понедельник вечером стало известно, что новый штамм был обнаружен в Израиле.
«Курсор» писал ранее, что Беннет встретится с представителями здравоохранения из-за роста случаев Covid-19. Премьер-министр Нафтали Беннет проведет встречу с высшими должностными лицами здравоохранения в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19 «в нескольких местах по всему миру».