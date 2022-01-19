Раскрыта главная цель омикрона в организме: какие органы нужно защищать

Главная цель штамма коронавируса «омикрон» — попасть в клетки слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

Об этом заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает URA.RU.

Специалист сослался на данные исследований японских ученых, которые выяснили, что именно в слизистой верхних дыхательных путей омикрон размножается быстрее.

При этом, в отличие от штамма «дельта», инфекция хуже себя чувствует в легких. Именно этими свойствами объясняется легкая форма новой разновидности COVID-19 подчеркнул Крючков.

В свою очередь, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн указал, что это свойство — одно из важнейших с точки зрения снижения патогенности заболевания.

«Оно делает этот вирус менее патогенным. Воспаление легких, тяжелая легочная патология возникает реже, чем при дельте и других», — отметил специалист.

Он добавил, что омикрон пока нельзя отнести к легким простудным инфекциям. Несмотря на нетяжелое течение болезни, от вируса погибает много людей.

Ранее врачи назвали новые симптомы омикрона. Они указали, что некоторые пациенты начали жаловаться на конъюнктивит и боли в пояснице.

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