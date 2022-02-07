Риск инсульта среди пожилых людей выше всего в первые 3 дня после инфицирования Covid-19 — исследование

Новый анализ показал, что риск инсульта в течение первых 3 дней после постановки диагноза был в 10 раз выше, чем в остальной период болезни.

Согласно новому исследованию Американской ассоциации инсульта, риск инсульта у взрослых в возрасте 65-74 лет, инфицированных COVID-19, является самым высоким в течение первых трех дней после постановки диагноза.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

В исследовании COVID-19 рассматривался как фактор риска ишемического инсульта, то есть инсульта, вызванного закупоркой кровеносного сосуда. Были рассмотрены медицинские карты 37 379 получателей Medicare в возрасте 65 лет и старше, у которых был диагностирован COVID-19 и которые в течение определенного периода времени были госпитализированы с инсультом.

Анализ показал, что риск инсульта в течение первых 3 дней после постановки диагноза COVID-19 был в 10 раз выше, чем в течение остальной части контрольного времени, хотя риск сохранялся на протяжении всего периода. На 4-7-й день риск инсульта был выше на 60%, однако к 15-28-му дню от момента постановки диагноза риск снизился до 9%.

Средний возраст пациентов на момент постановки диагноза COVID-19 составлял 80 лет. 57% пациентов были женщинами. Различий в риске инсульта в зависимости от пола или расы выявлено не было.

Цюаньхэ Ян, доктор философии и ведущий автор исследования, объяснил риск: «Инсульт после постановки диагноза COVID-19 является возможным осложнением COVID-19, о котором должны знать пациенты и врачи». Что касается того, что можно сделать с точки зрения предотвращения инсульта, он уточнил: «Вакцинация и другие профилактические меры против COVID-19 важны для снижения риска заражения и осложнений, включая инсульт».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что за сутки в Израиле выявлено более 52 тысяч новых больных коронавирусом.

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