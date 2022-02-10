США начнут вакцинацию детей до 5 лет в конце февраля

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рассматривает возможность разрешить использование вакцины Pfizer и BioNTech, несмотря на то, что она не достигла ключевой цели в клинических испытаниях с участием детей в возрасте от 2 до 4 лет.

Правительство США планирует начать вакцинацию против COVID-19 для детей в возрасте до 5 лет уже 21 февраля.

Об этом сообщает Israel National News.

Внешние советники FDA должны встретиться 15 февраля, чтобы обсудить, следует ли рекомендовать регулирующему органу разрешить вакцину. Внедрение вакцины для детей в возрасте до 5 лет, единственной возрастной группы, еще не имеющей права на прививки, должно начаться менее чем через неделю после встречи.

В документе CDC говорится, что правительство США планирует отправить первые 10 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech в штаты и другие организации до конца февраля, если FDA разрешит их использование.

Первый этап вакцинации, который начнется 21 февраля, будет уделять первоочередное внимание районам, где дети подвергаются более высокому риску тяжелого течения COVID-19.

Маленькие дети получат более низкую дозу вакцины. Pfizer/BioNTech протестировали дозу вакцины 3 мкг в этой возрастной группе по сравнению с дозой 10 мкг для детей от 5 до 11 лет и 30 мкг для людей в возрасте 12 лет и старше.

Pfizer и BioNTech на прошлой неделе официально объявили , что начали предоставлять данные регулирующим органам США для получения разрешения на экстренное использование (EUA) их вакцины против COVID-19 для детей в возрасте до 5 лет.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые создали тест, определяющий, нужен ли бустер от COVID.

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