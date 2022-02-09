Представитель Минздрава заявил, что количество серьезных случаев COVID-19 продолжает снижаться

Представитель министерства здравоохранения говорит, что выход из волны заболеваемости, вероятно, займет несколько недель. На данный момент 1161 госпитализирован в тяжелом состоянии, а скорость передачи падает до 0,79 — самого низкого уровня с октября.

Высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения заявил, что, хотя волна Омикрона идет на убыль, для ее отступления, вероятно, потребуется несколько недель.

Об этом сообщает Times of Israel.

Еще один высокопоставленный чиновник предупредил, что нынешняя волна не будет последней и что страна должна быть готова к новой волне, поскольку не исключена более одна мутация коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, во вторник было диагностировано около 37 559 новых случаев заболевания коронавирусом, в результате чего общее число активных случаев заболевания достигло 320 470.

Во вторник было проведено 154 878 тестов, показатель положительных результатов составил 24,25%. В субботу в стране был зафиксирован самый высокий показатель положительных результатов с начала пандемии — 28,79%.

Число тяжелых пациентов продолжило постепенно снижаться, составив 1161 человек. В воскресенье было зарегистрировано самое большое количество серьезных случаев с начала пандемии — 1263 человека. Из тех, кто находится в тяжелом состоянии, 273 человека находятся на искусственной вентиляции легких.

Министерство заявило, что серьезные случаи были гораздо более распространены среди непривитых: среди непривитых пациентов в возрасте 60 лет и старше было 415,6 серьезных случаев на 100 000 человек по сравнению с только 35,9 для среди привитых.

Всего госпитализировано с COVID-19 2614 человек, из них 350 в критическом состоянии, по данным министерства.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ВОЗ сообщает о снижении числа случаев заболевания COVID-19 в мире.

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