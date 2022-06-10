США отменяют требование о COVID-тестах для авиапассажиров

Администрация президента США решила отменить требование об обязательном тестировании всех авиапассажиров, которые летят в Соединенные Штаты из других стран.

Об этом пишет New York Times.

Это требование прекращает действовать в воскресенье в 12:01, сказал чиновник администрации.

В то же время, по его словам, Центр контроля и профилактики заболеваний США пересмотрит это решение через 90 дней, и требование о тестировании может быть возобновлено, если появятся опасения по поводу нового штамма или очередной вспышки.

Отметим, требование было введено в январе 2021 года, когда было привито менее 10% американцев, но в последние месяцы показатели вакцинации выросли, а количество тяжелых случаев сократилось, и представители туристического бизнеса начали оказывать давление на администрацию с требованием отменить эту норму.

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