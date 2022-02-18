Стала известна причина появления сыпи при заражении Омикроном

Лечится такая сыпь назначением доз антикоагулянтов, антитромботических препаратов, и это уже поле деятельности кардиологов. Назначать такие препараты может только врач.

У пациентов с Омикроном могут появиться различные кожные высыпания, даже если болезнь протекает бессимптомно. Об этом сообщила дерматолог Наталья Гайдаш.

В частности, речь идет о так называемом симптоме ковидного пальца — состоянии, при котором пальцы ног пациентов становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью.

Врач сказала, что такая сыпь не обязательно является признаком коронавирусной инфекции, но становится все более распространенным явлением при этом заболевании.

По ее словам, в патогенезе всех нарушений при COVID-19, а «Омикрон» все-таки вариант COVID-19, является микротромбоз, в том числе и сосудов. Именно поэтому при таком микротромбозе мелких кровеносных сосудов, в том числе и кожи, возникает такая пурпурная, красная сыпь. Именно поэтому существует такой клинический симптом, как сыпь. Она не исчезала, не возникла вновь при «Омикроне», а была все время, просто есть ряд пациентов, у которых это является клиническим признаком.

Врач добавила, что сыпь не обязательно является признаком заболевания, но сейчас она есть у многих пациентов с COVID-19.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве рассказали, какой вакциной будут прививать израильтян с ослабленным иммунитетом.

Также мы писали, что врач рассказала, как восстановить здоровье ребенка после коронавируса. Стало известно, как восстановить здоровье ребенка после COVID-19. Об этом нам рассказала врач-педиатр Любовь Дорошко.

Еще напомним, что в ВОЗ рассказали, когда представят результаты расследования о происхождении коронавируса. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще в начале пандемии создали Научно-консультативную группу, которая занималась расследованием происхождения коронавируса. И вот уже в ближайшие недели миру представят результаты этого расследования.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.