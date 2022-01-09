ЦАХАЛ вернется к капсульной системе из-за роста заболеваемости коронавирусом

Подразделения ЦАХАЛа вернутся к конфигурации ротных капсул с упором на капсулы в жизненно важных подразделениях.

Поскольку число людей с диагнозом «Омикрон» продолжает расти по всей стране, израильские военные ужесточают ограничения для солдат и возвращаются к капсулам.

Об этом пишет JPost.

Как и в предыдущие волны, подразделения ЦАХАЛа вернутся к конфигурации ротных капсул, с акцентом на капсулы в жизненно важных подразделениях, таких как высший генеральный штаб, штаб командования и управления, аванпосты и пункты управления, базы управления авиацией, сервисные центры и объекты производства разведданных.

Новые правила не влияют на оперативную эффективность вооруженных сил.

В рамках руководящих принципов, опубликованных Медицинским корпусом, помимо возвращения к системе капсулирования, военные ограничат количество людей, присутствующих в столовых, синагогах и усилят политику тестирования, чтобы проверить, кто нуждается в карантине.

Помимо того, что военнослужащим будет разрешено использовать тесты на антигены, чтобы узнать, есть ли у них вирус, солдаты также смогут бесплатно пройти тестирование на станциях, управляемых организацией «Маген Давид Адом».

Курсор также писал, что правительство озвучило условия для торговых предприятий, на которых будет разрешена продажа тестов на COVID. Решение, которое будет реализовано в ближайшие дни и будет действовать до 15 апреля, было принято после многочисленных жалоб общественности и выборных должностных лиц на снижение цен на тесты , а также после запроса, поданного премьер-министру Нафтали Беннету и министру здравоохранения Ницану Горовицу.

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