Тысячи автомобилей едут в Париж, чтобы протестовать против обязательной вакцинации

В пятницу и в выходные дни во Франции установят контрольно-пропускные пункты на основных дорогах, ведущих в столицу, чтобы не пускать автомобилистов «конвоя свободы», заявила городская полиция.

Несотря на то, что правительство запретило протестующим въезжать в Париж, они все равно движутся в направлении города.

«Конвой свободы» был вдохновлен протестами дальнобойщиков в Канаде.

Также протесты демонстрируют признаки объединения против президента Эммануэля Макрона за два месяца до апрельских президентских выборов.

Протестующие заявляют, что три года не могли решиться на это, однако протест в Канаде стал толчком для них.

Причиной демонстраций стало требование правительства предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса при входе в бары, рестораны, а также остальные общественные места.

Сторонники «конвоя» заявляют, что запрет на въезд в столицу не должен их остановить.

Напомним, что ранее «Курсор» писал ранее о том, что 3 тысячи городских служащих в Нью-Йорке могут потерять работу из-за отказа от вакцинации. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что не изменит директиву, несмотря на многочисленные демонстрации в городе против этой политики с тех пор, как об этом объявил его предшественник Билл де Беллазио.

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