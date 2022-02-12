Тысячи автомобилей едут в Париж, чтобы протестовать против обязательной вакцинации

Несотря на то, что правительство запретило протестующим въезжать в Париж, они все равно движутся в направлении города.
«Конвой свободы» был вдохновлен протестами дальнобойщиков в Канаде.
Также протесты демонстрируют признаки объединения против президента Эммануэля Макрона за два месяца до апрельских президентских выборов.
Протестующие заявляют, что три года не могли решиться на это, однако протест в Канаде стал толчком для них.
Причиной демонстраций стало требование правительства предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса при входе в бары, рестораны, а также остальные общественные места.
Сторонники «конвоя» заявляют, что запрет на въезд в столицу не должен их остановить.
Напомним, что ранее «Курсор» писал ранее о том, что 3 тысячи городских служащих в Нью-Йорке могут потерять работу из-за отказа от вакцинации. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что не изменит директиву, несмотря на многочисленные демонстрации в городе против этой политики с тех пор, как об этом объявил его предшественник Билл де Беллазио.
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