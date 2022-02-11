Грибок, заражающий пациентов с коронавирусом «черной плесенью», научился обходить иммунитет — ученые

По словам ученых, грибок под названием Rhizopus поражает носовые пазухи, мозг и легкие. Он представляет очень большую угрозу для людей с ослабленным иммунной системой.

Ученые смогли узнать, что грибок Rhizopus вступает в конфликт с иммунными клетками человека при помощи бактерии Ralstonia. Так, он опасен тем, что может вызывать вспышки так называемой «черной плесени» у пациентов с коронавирусом. Это болезнь называется мукормикоз. Из-за нее можно лишиться зрения.

Этот грибок часто прорастает в испорченных продуктах питания, а также в почве.

Иммунные клетки человека похожи на хищника Dictyostelium (амебу, которая поглощает грибок). Дело в том, что они ищут, поглощают и уничтожают чужеродные бактерии, попадающие в организм, защищая его от инфекций. А значит, Rhizopus и Ralstonia могут использовать одну стратегию и для защиты от хищников в почве, и от иммунной системы организма-носителя.

Оказалось, когда взаимодействие Rhizopus из Ralstonia нарушается, организмы, инфицированные грибком, способны пережить вызванную инфекцией болезнь. Ученые надеются, что эти данные помогут разработать лекарство от черной плесени.

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