Ученые выяснили, какой иммунитет против коронавируса более эффективен

Ученые обнаружили очень неожиданную силу природного иммунитета. Оказалось, что он защищает лучше вакцинации.

Американские ученые в ходе недавнего исследования взяли из общественных баз данных США информацию о 267 847 только что вакцинированных и 267 847 людях, которые только переболели, сравнив обе сравниваемые группы по полу, возрасту, этническим и другим особенностям.

Об этом пишет American Journal of Public Health.

Затем они отслеживали, насколько часто и те, и другие болели COVID-19, нуждались в госпитализации и умирали от всех причин в течение полугода после болезни или прививки.

Результаты работы оказались неожиданными. За полгода наблюдений полмиллиона человек среди переболевших, но не привитых повторно заболели 2,9%. Среди вакцинированных больных было 6,7%. Выходит, иммунитет переболевшего защищает от повторного заражения в два раза лучше, чем вакцинация доступными в США препаратами.

А вот с госпитализациями и смертями картина сложилась прямо противоположная. Если среди переболевших госпитализировали 1,9%, то среди привитых — только 1,2%. Выходит, защита от госпитализации у вакцинированных оказалась в полтора раза лучше, чем у переболевших.

Умерших среди переболевших было 0,51%, а среди привитых – только 0,32%, констатировали ученые.

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