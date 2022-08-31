Ученые объяснили, почему мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины

Исследования специалиста из Канады, Яна Уотсона доказало, что мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины. Ученый объясняет, что обусловлено это разницей в строении ДНК.

Об этом пишет британское медицинское издание Nature Cancer.

Исследования показали, что при раке кожи изменениям подвергаются гены в Х-хромосоме, точнее, три гена. Так как мужчины имеют всего одну Х-хромосому, то мутировавшие гены организм не может заместить. Тогда как женский организм, имеющий две Х-хромосомы, с этой задачей справляется гораздо лучше.

Уотсон считает, что полученный в результате исследований результат во многом объясняет, почему выживаемость мужчин с раком кожи значительно ниже.

Стоит добавить, что данные исследования касались всего одного типа рака. Генетические отличия женского организма в других случаях подобным образом не проявляются.

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