Ученые нашли ген, провоцирующий тяжелое течение коронавируса

В Польше группа исследователей обнаружила ген, отвечающий за тяжелое течение коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

По его совам, ученым удалось идентифицировать очень важный элемент риска, если речь идет о заболеваемости COVID. Это элемент риска, связанный с генетической структурой.

До этого момента ученые считали главными показателями риска являются возраст и ожирение.

Однако работа польских ученых, которая длилась более полутора лет, показала, что этим фактором является конкретный ген и конкретная предрасположенность.

«Открытие этого гена означает, что в будущем мы сможем использовать это знание, использовать таким образом, чтобы идентифицировать лиц, которые имеют склонность к тому, чтобы проходить COVID тяжело», — добавил министр.

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