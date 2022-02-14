Ученые назвали категории людей, которые могут умереть от COVID-19 после прививки

Пожилые люди со многими сопутствующими заболеваниями могут умереть после вакцины от COVID-19. Об этом сообщили ученые из Итальянского национального института здравоохранения.

Данные по коронавирусу были проанализированы в период с 1 февраля по 5 октября 2021 года. За этот период от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 38 000 человек, 33 600 из которых не были привиты.

Сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и рак максимально повышали риск смерти. Средний возраст смерти среди вакцинированных составил 85 лет. Но даже у вакцинированных пожилых людей было больше шансов победить болезнь, чем у тех, кто не был вакцинирован.

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