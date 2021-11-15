Ученые обнаружили продукт, блокирующий распространение коронавируса

Группа ученых назвала продукт, который помогает замедлить распространение коронавируса. Специалисты доказали, что этому процессу способствует черный перец, пишет sud.ua со ссылкой на росСМИ.

Одна из авторов научной работы Ольга Остроумова объяснила, что замедлить распространение COVID-19 помогают препараты, которые блокируют белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции. Для исследования специалисты отобрали 20 разных алкалоидов, которые испытали на моделях вирусных и клеточных мембран в присутствии частицы белка коронавируса.

«Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение — пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей», — подчеркнула научный сотрудник.

По ее словам, это вещество изменяет липидную оболочку вируса.

В результате воздействия пиперина оболочка вируса утрачивает способность сливаться с мембранами клеток человека, в результате чего инфекция не проникает внутрь них. Благодаря этому процессу распространение COVID-19 останавливается. При этом коронавирус не станет устойчивым к пиперину, поскольку его мутации почти не влияют на липидную оболочку.

Отмечается, что изученные алкалоиды могут лечь в основу эффективных БАДов для профилактики и терапии СOVID-19.

Ранее Курсор писал, что гендиректор Moderna озвучил возможные сроки окончания пандемия COVID-19. Он отметил, что к середине следующего года вакцины будет достаточно, чтобы вакцинировать от Covid-19 всех людей на земле.

Первые симптомы «Дельты»: медик сообщил, как их распознать. Для того, чтобы распознать «Дельту» — нужно провести дополнительные обследования, говорят врачи, так как симптомы ковида в последнее время сильно изменились.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.