Ученые обнаружили уникальное антитело, способное убить штамм Дельта

Ученые обнаружили новое моноклональное антитело против коронавируса.
Об этом сообщает медицинское издание medicalxpress.
Исследователи уверяют, что это антитело эффективно нейтрализует все вызывающие обеспокоенность варианты, выявленные на сегодня, включая дельта-вариант.
Служба иммунологии и аллергии в Швейцарии отмечает, что антитело — одно из самых мощных, идентифицированных на сегодня день против SARS-CoV-2.
Структурная характеристика антитела указывает на то, что оно связывается с областью белка шипа, которая не подвержена мутациям. Благодаря этому тесному взаимодействию антитело блокирует связывание спайкового белка с клетками, которые вирус использует для проникновения и заражения клеток легких.
Это означает, что антитело останавливает процесс репликации вируса, позволяя иммунной системе пациента выводить SARS-CoV-2 из организма. Этот защитный механизм был подтвержден тестами in vivo на хомяках: образцы, которым вводили антитело, были защищены от инфекции даже после получения высокоинфекционной дозы.
В дополнение к своим противовирусным свойствам новое антитело рассчитано на длительное воздействие на человека. Типичное неизмененное антитело обеспечивает защиту на срок до 3−4 недель. Но этот новый тип может защитить пациентов на 4−6 месяцев. Это делает его интересным вариантом профилактического лечения для невакцинированных лиц из группы риска или для вакцинированных лиц, у которых нет имунного ответа.
Пациенты с ослабленным иммунитетом, реципиенты трансплантатов и те, кто страдает определенными видами рака, могут быть защищены от SARS-CoV-2, получая инъекции антител два или три раза в год.
Открытие этого нового антитела знаменует собой важный шаг вперед в борьбе с COVID-19. Это открывает путь к улучшенным методам лечения тяжелых форм заболевания и усиленным профилактическим мерам, особенно для пациентов с ослабленной иммунной системой. Однако это антитело не предназначено для замены вакцин против COVID-19, которые остаются наиболее эффективным способом предотвращения инфекции.
Курсор также писал, что эксперт заявил о появлении неуязвимых штаммов COVID-19. С каждой новой мутацией коронавирус становиться «сильнее» и опаснее.
Новое лечение может положить конец COVID-19. Исследователи из Института Вейцмана, Института Пастера во Франции и Национального института здоровья США разработали новое лечение, нацеленное на клеточную мембрану, которая позволяет проникать SARS-CoV-2.
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