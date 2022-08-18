Ученые определили, в каком году произойдет эпидемия подобная испанке

Группа итальянских специалистов на фоне пандемии ковида изучила всю информацию о болезнях, с которыми столкнулось человечество за последние 400 лет. При этом учитывались лишь те недуги, от которых умерло более 10 тыс. человек. Исключением стала малярия и вирус иммунодефицита человека, с которым продолжается борьба и в наши дни.

Об этом пишет grodno24.

Масштабная работа была проведена для того, чтобы рассчитать риски появления новых эпидемий и определить уровень их угрозы для людей. В течение изученного периода жизни людей по всему миру забирала чума, натуральная оспа, холера, тиф и различные штаммы вирусы гриппа. В ходе исследования было определено, как быстро распространялась по миру та или иная инфекция. Были выявлены конкретные закономерности.

Оказалось, что вспышки инфекционных заболеваний не являются большой редкостью. До COVID-19 люди активно противостояли гриппу. Так в 2009 году мир столкнулся со свиным гриппом. В XX веке новый штамм этого заболевания появлялся примерно каждые 20 лет.

Наиболее губительной была так называемая испанка. Она началась в 1918 году и длилась практически три года, погубив по некоторым данным 100 млн. людей. Каждый год риск столкнуться с не менее смертоносной инфекцией увеличивается в среднем на 0,27-1,9 %. Таким образом, ученые пришли к выводу, что «испанка» может повторяться каждые 300-400 лет.

Если рассматривать такое инфекционное заболевание, как COVID-19, то в этом случае вероятность повторения увеличивается примерно на 2% ежегодно. По расчетам ученых повторение подобной пандемии произойдет в 2078 году.

Вместе с тем, промежуток между будущими эпидемиями стремительно сокращается, поскольку такие возбудители инфекций, как SARS-CoV-2, имеют высокую скорость распространения и постоянно мутируют. В период ближайших десяти лет, риск может увеличиваться уже на 3% в год. Если ничего не изменится, то исходя из этих данных, испанка будет в будущем повторяться почти каждые 130 лет, а в течение 12 тыс. лет может возникнуть инфекция такой степени угрозы, что с большой вероятностью приведет к полной гибели человечества.

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