Эксперты рассказали, как выспаться, если у вас на это меньше 8 часов

Об этом рассказали в « Психологической поддержке » со ссылкой на методику тренера Криштиану Роналду.

Чаще всего специалисты рекомендуют самые простые способы борьбы с бессонницей: убрать телевизор и гаджеты, сократить чтение новостей, за час до сна настроиться на что-то покойное. Но это не всегда работает.

Тренер по сну Ник Литтехалес, который работал со многими известными спортсменами, говорит, что необходимость о 8 часах отдыха в сутки – миф. Наш сон состоит из естественных циклов с интервалами в полтора часа. Каждые 90 минут мы переключаемся из быстрого сна в обычный и назад.

Самое важное – не прерывать эти циклы. Поэтому нужно спланировать сон так, чтобы общее время делилось на 90 минут. Например, 7,5 часа, 6 часов или 4,5 часа.

Удобно считать от момента вашего пробуждения. Если вам нужно встать в 6:30 утра, то ложиться нужно в 11 вечера, или в 02:00, 03:00 или 03:30.

Правильно обращать внимание не на общее количество сна в сутки, а количество циклов в неделю. То есть, за одну неделю нужно проспать не менее 35 циклов – или 5 циклов в сутки.

Поэтому, если вы в какой-то день легли слишком поздно, то на следующий вечер или даже в середине дня это можно компенсировать.

Тренер рекомендует составлять свой график сна на неделю вперед, с учетом планов на целую неделю.

До изобретения лампочки и электричества люди спали полифазно как младенцы. То есть — намного чаще, но меньше. Суточный цикл – это 24 часа и люди очень жестко запрограммированы под этот процесс.

Организм человека приспособлен природой так, чтобы спать в определенное время суток. Второй период естественного сна – это середина дня. А третий – между 17 и 19 часами вечером.

Если пользоваться таким графиком, как делают многие спортсмены, то организм будет быстрее восстанавливать силы во время сна. Люди могут спать две фазы – меньше ночью и компенсировать это днем. Или три фазы – ночью, днем и ранним вечером.

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