Ученые предупредили: человечеству грозит волна постковидной деменции

В зоне особого риска оказались 15 миллионов пациентов, столкнувшихся с проблемами с обонянием после выздоровления от COVID-19.

Ученые Чикагского университета, проанализировав влияние новой коронавирусной инфекции COVID-19 на организм человека, забили тревогу. Согласно их предположениям, чрезмерная вирусная нагрузка на обонятельную луковицу может привести к деменции.

Информация об исследовании появилась на портале журнала Journal of Neurophysiology, передает doctor.

Обонятельная луковица несет нашему организму пользу, о которой мы не догадываемся, говорят врачи. Она помогает мозгу обучаться, запоминать и эмоционировать, снабжая его сенсорной информацией. Поскольку обонятельный эпителий очень близок к луковице, коронавирус может разрушать ее, влияя на когнитивные функции пациента и после выздоровления.

По мнению ученых Чикагского университета, поврежденные луковицы провоцируют у живых существ тревожное состояние и депрессию.

Ученые предупреждают, что 15 миллионов пациентов, столкнувшихся с проблемами с обонянием после выздоровления от ковида, в будущем могут столкнуться с деменцией.

Предыдущие пандемии также подтверждают теорию о том, что «вирусное вторжение в центральную нервную систему может быть триггером для нейродегенерации, объяснила один из авторов исследования Лесли Кей. Подтверждением этого аргумента становится факт, что после испанки 1918 года возникла волна болезни Паркинсона, отметил он.

«Курсор» писал ранее, что многие люди, которые переболели коронавирусом, сталкиваются с постковидным синдромом. Это тяжелый и затяжной период, когда у человека могут проявляться различные очень неприятные симптомы. Всего их уже выделили 62.