Ученые предупредили о влиянии Covid-19 на психическое здоровье

В эксперименте участвовали 236 000 человек, которых проверили на наличие 14 различных нервных или психических расстройств. Всех их протестировали спустя полгода после того, как они излечились от Covid-19.
Итоги исследований международной группы медиков опубликованы в авторитетном журнале Lancet Psychiatry.
Специалисты установили, что переболевшие коронавирусом более подвержены проявлению нарушений в мозговой деятельности, чем переболевшие другими заболеваниями, например тем же обычным гриппом. Ученые установили, что психическое здоровье ухудшилось у одной трети респондентов.
Наиболее часто встречалось тревожное расстройство — 17%, следом за ним идет аффективное расстройство с показателем в 14%.
Добавим, что более ранние исследования зафиксировали те или иные неврологические нарушения у 99% переболевших коронавирусом.
«Курсор» писал, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.
Напомним, в Китае начали регистрировать случаи заражения новым зоонозным вирусом LayV («Ланъя»), который передается человеку от животного.