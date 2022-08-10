Ученые разработали уникальные антитела против вариантов COVID-19

Китайские ученые и их американские коллеги разработали два коктейля антител против COVID-19, которые могут нанести двойной удар по инфекциям, вызванным распространенным вариантом Omicron.

Ученые Университета науки и технологии Китая, Китайской академии наук и Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио разработали двухвалентные нанотела, которые могут обеспечить защиту широкого спектра от вариантов SARS-CoV-2, включая Омикрон.

Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Новые варианты ковида с адаптивными мутациями вызвали новые вспышки даже среди вакцинированного населения. Потому ученые считают, что их разработка позволит сдержать пандемию даже когда вакцины будут уже не так эффективны.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell Research, в двух новых экспериментальных препаратах исследователи объединили антитело под названием aRBD-2 с двумя другими антителами aRBD-5 и aRBD-7 соответственно. Эти три нанотела могут нейтрализовать коронавирус, связываясь с высококонсервативным местом в шиповидном белке вируса.

Клеточные анализы показали, что два комбинированных нанотела, aRBD-2-5 и aRBD-2-7, сохраняют сильную нейтрализующую активность против всех тестируемых основных вариантов, включая Omicron BA.1, BA.1.1 и BA.2.

Исследования подтвердили, что новая разработка эффективно «работает» над уничтожением вируса Омикрон BA.1.

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