Ученые установили, что затяжной коронавирус повреждает органы

Препараты, защищающие от ковида, могут "фатально ослабить" Covid-19, он не убивает все вирусы

У каждого третьего пациента, страдающего "затяжным коронавирусом", вскоре появлялись нарушения в функционировании внутренних органов. Причем, часть нарушений и вызванные ими болезни диагностировались даже через много месяцев после выздоровления.

Это выявило исследование, проведенное с целью поиска методов лечения тех, кто продолжает испытывать недомогание многие месяцы после выздоровления от COVID-19, пишет ВВС.

В частности, ученые впервые провели анализ МРТ-снимков у пациентов, перенесших коронавирус, и продолжавших ощущать недомогание в течение продолжительного времени. Исследование выявило, что у лиц, страдающих от "продолжающегося COVID-19", поражение легких, мозга и почек было втрое чаще, чем в контрольной группе, которая не переболела COVID-19.

В исследовании участвовали 259 пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы с тяжелыми формами болезни. Пять месяцев после их выписки, ученые провели МРТ-сканирование и сравнили результаты с МРТ-сканированием контрольной группы из 52 человек.

Повреждения легких наблюдались почти в 14 раз чаще среди пациентов с продолжающимся течением коронавируса, а аномалии, связанные с почками и мозгом, были втрое и вдвое чаще соответственно по сравнению с членами контрольной группы.

Степень поражения органов зависела от тяжести инфекции, возраста и наличия других заболеваний.

Главный автор исследования, Бетти Раман, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям из Оксфордского университета, отметила, что лица с множественными аномалиями органов в четыре раза чаще сообщали о психологических и физических нарушениях, которые мешали им выполнять повседневные задачи.

Профессор респираторной медицины из Лестерского университета, Кристофер Брайтлинг, подчеркнул, что результаты исследования предоставляют "доказательства изменений в работе множества органов" после госпитализации с COVID-19.

Ранее Курсор писал, что ученые заявили, что человечеству нужно подготовиться к новой пандемии. Появление и распространение новых патогенов неизбежно.