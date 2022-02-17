Ученые выяснили, как COVID-19 распространяется в закрытом помещении

Ученые призывают включать вентиляцию и поддерживать влажность воздуха, чтобы вирус не задерживался долго в воздухе. Когда вирус опускается на поверхности, он становится менее заразным.

Ученые из Орегонского университета в США провели эксперименты с больными коронавирусом, чтобы понять, как вирус распространяется в помещении. Исследование было проведено Кевином Ван Ден Веймеленбергом, профессором архитектуры и директором Института здоровья и окружающей среды, и его аспирантами.

Инструменты и оборудование, необходимые для эксперимента, были размещены в комнате. Среди них были пробоотборники воздуха, увлажнители, осушители, фильтры и устройства для улавливания микрочастиц вируса.

Эксперимент длился два месяца, в нем приняли участие 11 молодых людей, у которых тест на COVID-19 оказался положительным. Каждый день они по очереди заходили в комнату, где в течение трех часов сидели, стояли, разговаривали, кашляли и бегали на беговой дорожке.

Каждый день исследователи измеряли количество вирусных частиц в воздухе, на поверхностях, в носу и во рту участников исследования. Исследователи хотели изучить, как вентиляция, воздушные фильтры и влажность влияют на распространение вируса в помещении.

Было установлено, что в помещениях, где достаточная влажность воздуха, вирусные частицы быстрее оседают на поверхности. Для этого необходима влажность воздуха не менее 40%. Кроме того, влажный воздух полезен для иммунной системы человека, поскольку он помогает поддерживать слизистые оболочки здоровыми и влажными.

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