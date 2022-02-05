Ученые намерено заразили нескольких людей коронавирусом, чтобы провести эксперимент

Группа волонтеров дала свое согласие на то, чтобы принять участие в эксперименте. Людей заразили небольшой дозой вируса, чтобы посмотреть, сможет ли справиться с ней иммунная система.

Исследование были проведено экспертами Королевской бесплатной больницы в Лондоне. Всего в эксперименте приняли решение 36 человек. В результате заболели лишь 18 человек. Остальные 18 быстро победили болезнь перед тем, как она вошла в активную стадию.

Исследование было опубликовано в базе репринтов Springer Nature.

Сообщается, что все подопытные в возрасте от 18 до 30 лет были здоровыми, но непривитыми. Также никто из них ранее не болел коронавирусом.

У 18 человек первые симптомы коронавируса были замечены уже через два дня. Во время эксперимента ученые выявили три вида реакции на коронавирус:

явное заражение и протекание болезни;

бессимптомное, но активное течение вируса;

полное отсутствие заражения.

Как рассказал один из авторов исследования Кристофер Чиу, у определенных людей возникают очень мощные врожденные иммунные реакции. Ученые хотят понять, как именно работает этот механизм.

Ранее Курсор сообщал, что ученые из США рассказали о новом опасном последствии коронавируса.

Также мы писали, что были названы лекарства, которые должны быть в домашней аптечке для лечения Омикрона.

Еще напомним, что врач рассказал, когда начинают проявляться первые симптомы штамма Омикрон.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.