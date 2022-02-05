Ученые намерено заразили нескольких людей коронавирусом, чтобы провести эксперимент

Исследование были проведено экспертами Королевской бесплатной больницы в Лондоне. Всего в эксперименте приняли решение 36 человек. В результате заболели лишь 18 человек. Остальные 18 быстро победили болезнь перед тем, как она вошла в активную стадию.
Исследование было опубликовано в базе репринтов Springer Nature.
Сообщается, что все подопытные в возрасте от 18 до 30 лет были здоровыми, но непривитыми. Также никто из них ранее не болел коронавирусом.
У 18 человек первые симптомы коронавируса были замечены уже через два дня. Во время эксперимента ученые выявили три вида реакции на коронавирус:
- явное заражение и протекание болезни;
- бессимптомное, но активное течение вируса;
- полное отсутствие заражения.
Как рассказал один из авторов исследования Кристофер Чиу, у определенных людей возникают очень мощные врожденные иммунные реакции. Ученые хотят понять, как именно работает этот механизм.
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