Ученые рассказали, без какого витамина риски заболеть коронавирусом возрастают в разы

Исследователи медицинского факультета Азриэли Университета Бар-Илан в Цфате и Медицинского центра Галилеи в Нагарии показали связь между дефицитом витамина D, тяжелым течением и смертностью от COVID-19.

Израильские ученые смогли доказать, что витамин D играет важную роль в стимулировании иммунного ответа против коронавируса.

Исследование было опубликовано в научном журнале PLOS ONE.

Эксперты проанализировали записи 1176 пациентов, которые поступили в больницы с апреля 2020 года по февраль 2021 года с коронавирусом. У всех них проверили уровень витамина D в организме.

Как оказалось, пациенты с дефицитом витамина D в 14 раз чаще страдали от тяжелого течения коронавируса, а также чаще даже впадали в критическое состояние. Более того, при недостатке витамина D риск умереть повышается. Так, среди пациентов с дефицитом витамина D смертность составила 25,6 процентов, в то время как люди без дефицита умирали лишь в 2,3 процентов случаев.

Как рассказал один из авторов исследования доктор Амиэль Дрор из Медицинского центра Галилеи, пациентом строго рекомендуется поддерживать нормальный уровень витамина D в организме.

Ранее Курсор сообщал, что ­­­ медики назвали препараты, которую могут справиться со штаммом Омикрон. Специалисты исследовали клеточные культуры и установили, что данный вариант COVID-19 чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции.

Кроме того, мы писали, что медики назвали четыре скрытых симптома Омикрона.

Еще напомним, что ученые намерено заразили нескольких людей коронавирусом, чтобы провести эксперимент.

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