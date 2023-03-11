Ученые выяснили, какое распространенное состояние удваивает риск тяжелого течения коронавируса

Медики предупреждают, что высокое кровяное давление влияет на тяжесть течения COVID-19 даже в отсутствие других хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, заболевания почек или сердечная недостаточность.

Об этом пишет Hypertension.

Вакцины против COVID-19 помогли снизить смертность от инфекции в начале пандемии. По данным исследования в Израиле, бустерная доза вакцины от COVID-19 еще больше снизила риск тяжелой болезни до 70%. Однако часть полностью вакцинированных и ревакцинированных людей все еще нуждается в госпитализации. Дальнейшие исследования показали, что уязвимы не только пожилые люди с хроническими заболеваниями. Заражение коронавирусом, нуждающееся в госпитализации, может случиться со взрослым человеком любого возраста, особенно если человек имеет высокое кровяное давление.

Чтобы выявить насколько опасно высокое давление при ковиде, ученые провели исследование с участием 912 взрослых, которые получили по крайней мере три дозы мРНК вакцины против COVID-19 и проходили лечение от COVID-19. Также была изучена демографическая информация, включая возраст, пол, расу, этническую принадлежность и клинические данные из электронных медицинских записей.

Анализ выявил, что из 912 взрослых, получивших три дозы мРНК-вакцины против COVID-19, почти 16% нуждались в госпитализации. Пожилой возраст, высокое кровяное давление, хроническая почечная недостаточность, сердечный приступ, сердечная недостаточность и время между последней вакцинацией и заражением COVID-19 – все это связано с большим риском госпитализации.

При этом люди с высоким кровяным давлением в 2,6 раза чаще нуждались в госпитализации в связи с тяжелым течением заболевания COVID-19, даже если у человека не было других серьезных хронических заболеваний. Из 145 госпитализированных 125 (86,2%) имели повышенное АД.

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