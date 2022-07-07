Ученые выяснили, насколько эффективна четвертая доза вакцины для пожилых людей

Исследование показало, что четвертая доза вакцины от COVID-19 среди пожилых людей, лишь на 34% способна предотвратить заболеваемость.

В мире начинают фиксировать новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. И в группе риска находятся пожилые люди. Ученые провели исследование и выяснили, насколько эффективна четвертая доза прививки для этой категории людей.

Об этом сообщает издание «Детали».

Результаты исследования показали, что четвертая доза вакцины от COVID-19 способна лишь на 35% защитить пожилых людей от заболеваемости коронавирусом штамма омикрон. Помимо этого, в 64% случаев вакцина была эффективна в предотвращении госпитализации при наличии заболевания. А также, как показало исследование, прививка снижала риск смертности на 72%.

В исследовании, которое проводилось с января по март 2022 года, участвовали около 45 тысяч пожилых людей (возраст 80+), проживающих в домах престарелых и социальном жилье. Ученые сопоставили медицинские показания 24 088 пожилых израильтян, получивших четвертую дозу вакцины Pfizer, с 19 687 пожилыми, которые сделали только три дозы вакцины 4 или более месяца назад и не захотели прививаться снова.

Профессор Дани Коэна из Школы общественного здравоохранения Тель-Авивского университета отметила, что согласно исследованию, бустерная доза обеспечивает значительную защиту от протекания COVID-19 в тяжелой форме, несмотря на то, что вакцина создана против оригинального варианта вируса, а не его мутировавшей формы.

«Курсор» писал ранее, что по словам экспертов, вакцины, которая на самом деле защищает от коронавируса, еще нет.