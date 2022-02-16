Ученые выяснили причину отказа органов при коронавирусе

По мнению ученых, причиной отказа органов является не само наличие вируса в клетках, а гипоксия, вызванная плохим кровоснабжением.

Ученые из Федерального института гематологии, Российской академии медицинских наук и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова объяснили, как вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мигрирует из легких пациента в другие органы, а затем вызывает их «отключение».

Исследователи обнаружили, что вирус мигрирует из легких через кровь и лимфатические узлы, но для этого необходима начальная стадия воспаления и высокая вирусная нагрузка в легких. Также было установлено, что отказ органов вызывается не просто присутствием вируса в клетках, а развивающейся гипоксией, вызванной нарушением кровоснабжения.

«Мы предполагаем, что в условиях нарушенного кровоснабжения легких основным путем распространения частиц коронавируса из легких в другие органы будет путь через лимфатические узлы, о чем свидетельствует высокая частота обнаружения РНК SARS-CoV-2 в медиастинальных лимфатических узлах», — сообщил один из авторов исследования.

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